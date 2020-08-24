الدراسة حضوريًّا للمستجدين في جامعة الشمالية

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الدراسة حضوريًّا للمستجدين في جامعة الشمالية
في مقراتها بعرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة
متابعات الخليج 365 - الشمالية
أعلنت جامعة الشمالية أن الدراسة ستكون حضوريًّا لجميع الطلبة المستجدين بمقرات الجامعة، في كل من عرعر ورفحاء وطريف والعويقيلة، لجميع المقررات الدراسية.
وقالت جامعة الشمالية في بيان لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: تبارك الجامعة للطلبة المستجدين للعام الجامعي الجديد، وحرصًا منها على تحقيق أهداف العملية التعليمية وذلك من خلال اندماجهم في البيئة التعليمية، فقد تقرر أن تكون الدراسة حضوريًّا لهم في المقرات المذكورة.
وأكدت الجامعة أن ذلك يأتي مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.
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