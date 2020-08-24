، مكة المكرمة.. إغلاق 3 صوالين حلاقة لمخالفتها بروتوكولات "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المالكي" أكد تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين

أغلقت وكالة البلديات، ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ثلاثة صوالين للحلاقة الرجالية؛ وذلك لعدم الالتزام بالبروتوكولات الوقائية لمكافحة فيروس "كورونا". وكان ذلك ضمن جولات قامت بها الفِرق الميدانية الرقابية على المنشآت التجارية والمحال المتعلقة بالصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أن الجولات الميدانية أسفرت عن إغلاق ثلاثة صوالين للحلاقة غير ملتزمة بالبروتوكولات الاحترازية. مؤكدًا تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.

وأكد تكثيف الجولات، وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المحال التجارية للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافة، والبروتوكولات الوقائية من فيروس "كورونا"؛ وذلك لحرص الأمانة على للتصدي لجميع المخالفات، والمحافظة على الصحة العامة.