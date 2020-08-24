، 457 حالة جديدة .. إصابة "كورونا" في لبنان ترتفع إلى 13.155 ،

محمد بن مسعود - الدمام - تسجيل 3 حالات وفاة خلال يوم

سجّل لبنان 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 13.155 إصابةً.

بيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 3.648.

وأضافت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 126 حالة، بعد تسجيل 3 حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.