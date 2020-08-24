- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا، ارتفع بواقع 572 حالة ليصبح 176.223 حالة إضافة إلى تسجيل خمسة ملايين و682.491 حالة إصابة بزيادة 38.679 حالة عن إحصائها السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 23 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر في اليوم السابق، وفقًا لـ"رويترز".
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 09:07 PM
الفيروس سلب الحياة من 572 شخصًا خلال يومحصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 5 ملايين و682.491 والوفيات 176.223
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الوفاة من جراء فيروس كورونا، ارتفع بواقع 572 حالة ليصبح 176.223 حالة إضافة إلى تسجيل خمسة ملايين و682.491 حالة إصابة بزيادة 38.679 حالة عن إحصائها السابق.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 23 أغسطس (آب)، وذلك بالمقارنة مع تقريرها السابق الذي صدر في اليوم السابق، وفقًا لـ"رويترز".
ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.
، حصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 5 ملايين و682.491 والوفيات 176.223 ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر حصيلة "كورونا" في أمريكا .. الإصابات 5 ملايين و682.491 والوفيات 176.223 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.