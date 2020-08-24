، شاهد.. معلم ذوي إعاقة في الأفلاج يسلم طلابه الكتب ويدربهم على منصة "مدرستي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - في مبادرة تربوية تجلت فيها روح الأبوة

في مبادرة تربوية تجلت فيها روح الأبوة، قام معلم إعاقة بالأفلاج بزيارة طلابه من أصحاب الهمم في منازلهم، وسلم لهم كتبهم الدراسية وقام بتدريبهم على منصة "مدرستي".

وكان المعلم صالح بن راشد الماجد، قد زار مساء اليوم الاثنين، طلابه من أصحاب الهمم "برنامج الأمل" للطلاب بمتوسطة وثانوية تحفيظ القرآن بليلى في محافظة الأفلاج، وسلمهم الكتب الدراسية وتحميل التطبيقات التعليمية وتدريبهم على تسجيل الدخول على منصة "مدرستي"، لمواصلة تعليمهم عن بعد.

كما أكد "الماجد"، لولي أمر الطلاب استعداده التام بزيارة الطلاب في المنزل مرة أخرى متى ما استدعى الأمر لذلك.

ولقيت تلك المبادرة إشادة وثناء من رئيس قسم التربية الخاصة بتعليم الأفلاج سعد بن عبدالله آل خضير، مثمناً ما قام به المعلم ومقدماً له جزيل الشكر والتقدير.