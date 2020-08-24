شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تدين إطلاق الحوثي صواريخ وطائرات تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار مفخخة مؤخراً تجاه أراضي المملكة.
وأفاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للصواريخ والطائرات المفخخة، مما حال دون وقوع خسائر في أرواح الأبرياء.
وأضاف البيان أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.
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