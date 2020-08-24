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باكستان تدين إطلاق الحوثي صواريخ وطائرات تجاه المملكة

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أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار مفخخة مؤخراً تجاه أراضي المملكة.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم أن باكستان تقدر الاعتراض الناجح للصواريخ والطائرات المفخخة، مما حال دون وقوع خسائر في أرواح الأبرياء.

وأضاف البيان أن باكستان تدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات، وتجدد دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها.

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