سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 24 أغسطس 2020

شهد سعر الدولار تحركات طفيفة في مصر أمام الجنيه، اليوم الإثنين، لم تتجاوز القرشين "الجنيه=100 قرش" سواء صعودا أو هبوطا، وزاد متوسط سعر الشراء للعملة بنحو قرشين مقارنة بأسعار أمس إلى 15.88 جنيه، بينما تراجعت أسعار البيع بقرش لتسجل 15.98 جنيه.

وسجلت العملة الخضراء وفقا لشاشة البنك المركزي المصري سعر 15.86 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم 4 مستويات مختلفة في البنوك المصرية، وبلغ الفارق بين أعلى سعر وأقل سعر نحو 3 قروش.

ولا يزال سعر الدولار 15.89 جنيه للشراء و15.99 جنيه للبيع هو المهيمن في معظم البنوك، وهو أعلى سعر للعملة الخضراء في السوق المصري.

ويوم الخميس، توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية في تقرير لها تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات.

وقالت المؤسسة إنه "مع انتعاش السياحة مجددا إثر زوال القيود المتعلقة بجائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع في أسعار الغاز الطبيعي فربما يساعد هذا في تقليص العجز في الحساب الجاري".

وأسهم نجاح الحكومة المصرية في تأمين قرض جديد من صندوق النقد الدولي وعودة شهية المخاطرة على مستوى العالم، في عودة رأس المال الأجنبي إلى مصر.



وزادت الحيازات الأجنبية من الديون الحكومية بنحو 4 مليارات دولار على مدار شهر يونيو/حزيران الماضي وأول أسبوعين من يوليو/تموز الماضي، وفق ما نقله المحلل الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المؤسسة جيمس سوانستون، عن مسؤولين حكوميين.

- ضغوط الجنيه تراجعت لكن هناك خطر في الأفق

كل ذلك أسهم في ارتفاع الجنيه بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو/تموز الماضي، مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال، طبقا للتقرير.

وتبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليا 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75% سعر العملية الرئيسية، ونسبة الفائدة المصرية تعد هي الأعلى ضمن 50 اقتصادا رئيسيا آخر وفقا لبلومبرج.

لكن وفقا للتقرير فإن هناك مخاوف من أن قيمة الجنيه الحالية مبالغ فيها بشكل متزايد، فبينما كان التضخم أبطأ بكثير مما كان عليه خلال العقد الماضي فإنه لا يزال أعلى منه في العملات النظيرة للجنيه، ما يعني أن العملة المحلية بحاجة إلى أن تتراجع قيمتها الاسمية في سبيل منع سعر الصرف الحقيقي من الارتفاع وزيادة تآكل القدرة التنافسية.

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وتختتم المؤسسة البريطانية تقريرها بتوقع أن الجنيه سيتراجع حتى يصل الدولار إلى مستوى 18 جنيها بحلول نهاية العام المقبل، بانخفاض 12% عن مستواه الحالي، بينما من المرجح أن يشجع صندوق النقد الدولي الحكومة على السماح بالتراجع حتى لا تضطر إلى تحاشي إجراء تعديلات أضخم.

أقل سعر للدولار

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي أقل سعر للدولار عند مستوى 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في البنك الأهلي الكويتي-مصر.

بينما بلغ السعر في بنكي قناة السويس والعربي الأفريقي الدولي 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع.

أكبر البنوك الحكومية

واستقرت العملة الأمريكية عند مستوى 15.88 جنيه للشراء و15.98 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري، وهو أكبر البنوك الحكومية.

وتكرر السعر نفسه في 9 بنوك هي: مصر، الإسكندرية، المصرف المتحد، بلوم، الأهلي اليوناني، البركة، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، والمشرق.

أعلى سعر للدولار

جاء أعلى سعر لصرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 15.89 جنيه للشراء، و15.99 جنيه للبيع.

وتكرر السعر في 10 بنوك هي: كريدي أجريكول، التنمية الصناعية، الاستثمار العربي، الكويت الوطني NBK، عودة، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، التعمير والإسكان، الأهلي الكويتي، ومصر إيران.

سعر اليورو والإسترليني

وجاء سعر اليورو الأوروبي مستهل تعاملات اليوم عند مستوى 18.71 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع، وفقا لشاشة البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 20.78 جنيه للشراء و20.96 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، 4.15 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي في مستهل تعاملات اليوم عند 4.30 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

أما سعر الدينار الكويتي في أكبر البنوك الحكومية فسجل اليوم 49.49 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.