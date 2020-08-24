احذروا خدعة الهاكرز لاختراق واتساب

2020-08-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر خبير تقني من خدعة يستخدمها الهاكرز لاختراق حسابات واتساب، إذ يطلب من المستخدم النقر على رابط أو تنزيل ملف ما يتيح سرقة البيانات.

ووفق RT، قال نائب رئيس الهيئة الروسية للجودة إيليا لويفسكي: كقاعدة عامة يستخدم القراصنة أسماء كبيرة مثل جوجل وفيسوك وغيرهما، ومواضيع ساخنة مثل كورونا، أو عروضًا مربحة بمناسبة مرور عقد على خدمة ما، ما يستوجب عدم تقديم أي معلومات شخصية كرقم البطاقة المصرفية والباسوورد، مضيفًا: هذا على الأغلب فخ فلا أحد يطلب هذه البيانات بحسن نية.

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وذكّر برسالة احتيالية استخدمها الهاكرز الشهر الماضي عبر فيديو بعنوان Martinelli، بفتحها يخترق الهاتف وتسرق البيانات.

سهولة الاختراق الإلكتروني:

وشدد الخبير التقني عادل الحربي على ضرورة عدم فتح أي روابط تصل عبر رسائل وهمية ومحترفة، إذ إن هناك تطبيقات قوية لدى الهاكرز تساعد على الاختراقات بسهولة لذا نجدهم يتفننون في إعداد رسائل مذيلة بروابط وعند فتحها تخترق كل معلومات الجهاز.

طرق الحماية من الاختراق:

وأكد الخبير التقني أن هناك طرق حماية تتمثل في عدم التعامل مع أي رسائل واتساب مجهولة المصدر وخصوصًا التي تتعلق بالبنوك والجهات الرسمية؛ إذ إن أكثر رسائل الاختراق تحمل الآن شعارات الجهات الرسمية وهي من الطرق التي تجعل البعض يقع ضحية بكل سهولة، وهذه النصائح أيضًا تنطبق على رسائل البريد الإلكتروني التي يشاهدها أو يتعامل معها الفرد عبر جواله.

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