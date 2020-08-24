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فيديو.. معاقبة محلات كمبيوتر مخالفة في الرياض بسبب “المقلدة”
تم استدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة، بالتعاون مع الحملات الأمنية المشتركة بشرطة الرياض والهيئة العامة للزكاة والدخل، جولات رقابية على محال الكمبيوتر؛ للتأكد من التزامهم بالنظام.
وأكد الحساب الرسمي لوزارة التجارة عبر موقع تويتر، اليوم الاثنين، أنه تم إيقاع العقوبات على المحلات المخالفة واستدعاء المخالفين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وبحسب فيديو نشرته التجارة تم مصادرة منتجات مقلدة في بعض المحلات، وشواحن لاب توب وأحبار طابعات مقلدة.
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