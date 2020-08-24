حساب المواطن : تعليق طلبات التسجيل الجديدة لا زال مستمرًّا

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال البرنامج بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020، ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

تفاصيل الدفعة الـ33 :

يذكر أن برنامج حساب متابعات الخليج 365 أودع في وقت سابق، أكثر من 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أغسطس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 16.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 78.6 مليار ريال منها 537 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة:

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 977 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 95% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 121 ألف مستفيد، مشكلين 5%من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.



وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 32% وشكل الذكـور المستقلين 68% موضحًا أن 86%من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

ضوابط حساب متابعات الخليج 365:

وكان البرنامج قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

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وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية :

عقد إيجار موحد من منصة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكري كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم.

فيما تم تحديد العاشر من شهر يونيو الماضي للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

موعد إعادة فتح التسجيل في حساب متابعات الخليج 365

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