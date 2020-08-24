ما علاقة الجمبري بالخصوبة؟ استشارية تجيب

2020-08-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

لم تقتصر الفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وتحديدًا الجمبري، على الجوانب الغذائية فقط، بل امتدت إلى تحسين الصحة العامة والوقاية من الأمراض وتعزيز صحة الخصوبة؛ لاحتوائها على عناصر ومعادن وفيتامينات ضرورية للجسم وكمية الزلال والحامض الأميوني اﻟزلال.

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دهون غير مشبعة:

وتؤكد استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله لـ”متابعات الخليج 365“، أنه بشكل عام ينصح جميع أفراد المجتمع بتناول ٣- ٤ حصص من الأطعمة البحرية ومنها الجمبري أسبوعيًّا؛ لفوائد ذلك على الجسم؛ لكون دهونها غير مشبعة ولا تتراكم في الدم، بجانب احتوائه على نسبة عالية من البروتينات مثل السيلينيوم، والتربتوفان، والفيتامينات مثل: B12، B6، C، E، D، والنياسين، وحمض الفوليك، والثيامين، والعناصر المعدنيّة الأساسية، مثل الحديد، والكالسيوم، والمنجنيز، والصوديوم، والزنك، والنحاس، عكس اللحوم التي تسبب مشاكل عديدة منها تراكم الدهون وزيادة اليوريك أسيد والتعرض لمرض النقرس.

تعزيز الجهاز المناعي:

وتابعت قائلة: إن دراسات عالمية أوضحت أن تناول الجمبري يعزز صحة الجسم والخصوبة؛ لكونها غنية بعنصر الزنك والذي يعزز هرمون التستوستيرون عند الرجال، كما أن العناصر الغذائية التي يحتوي عليها الجمبري ترتبط بالعديد من الفوائد الصحية مثل تعزيز مستوى الطاقة وتقليل الالتهاب وتعزيز وظائف جهاز المناعة وتحسين صحة الغدة الدرقية وتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

زيادة فرص الحمل:

وأكدت الدكتورة عبدالله، أن الدراسات أثبتت مؤخرًا عدم صحة المخاوف الشائعة عن ضرورة تجنب المرأة الحامل تناول الأسماك، وأكدت من خلال التجربة على أهمية تناول المأكولات البحرية، التي من شأنها تعزيز صحة الحامل، وزيادة فرص الحمل عند النساء.

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