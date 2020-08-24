وعدها بالزواج عبر الإنترنت.. ماليزية ستينية تخسر 257 ألف رينجيت

2020-08-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- كوالالمبور

خسرت امرأة تبلغ من العمر 68 عامًا أكثر من 257000 رينجيت ماليزي من مدخرات زوجها الراحل ومن أموال مقترضة، بعد وقوعها فريسة لعملية احتيال عبر الإنترنت.

وقال رئيس قسم التحقيقات في الجرائم التجارية في جوهور، مساعد كومار محمد صالح عبدالله: إن المرأة أقامت صداقة مع المشتبه به عبر فيسبوك، حيث إن بينهما علاقة منذ ثلاث سنوات تقريبًا.

وأكد في بيان يوم الأحد أن المشتبه به تمكن من إقناع المسنة بأنه يريد الزواج منها وادعى أنه أرسل لها 750 ألف دولار لشراء سيارة ومنزل.

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كما أن المشتبه به أخبرها أن الأموال ستحول عبر وكالة تحويل الأموال الأمريكية وسيتعين عليها دفع أي ضرائب ورسوم تخليص جمركي قبل الإفراج عن المبلغ لها.

واتصل بها لاحقًا عبر WhatsApp من قبل شخص تظاهر بأنه وكيل تحويل أموال مقره في كوالالمبور، وطالبها بدفع ضرائب ورسوم جمركية تصل إلى 300.000 رينجيت ماليزي.

وأضاف: “لجأت المرأة إلى استخدام أموال مدخرات زوجها الراحل واقترضت مبالغ أخرى من أصدقائها لتسديد المدفوعات من خلال عدة معاملات مصرفية”.

وأوضح محمد صالح أن المرأة أدركت أنها تعرضت للخداع وقدمت محضرًا للشرطة في مركز شرطة جوهور بارو بعد أن استمر الوكيل في طلب المزيد من المال.

وحث محمد صالح الجمهور على عدم الوقوع في مثل هذه الأساليب من النصب والاحتيال.

وأضاف: “يجب أن يكون الجمهور أكثر يقظة، كما يمكنه أيضًا مراجعة الشرطة قبل إجراء أي معاملات تبدو مشبوهة أو تنطوي على مبالغ كبيرة من المال”.

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