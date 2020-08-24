كيف تواجه الطفح الجلدي في الصيف؟

2020-08-24

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أرجع طبيب الجلدية الدكتور هيثم محمود شاولي، حدوث الطفح الجلدي خلال فصل الصيف إلى ارتفاع الحرارة وحدوث التعرّق؛ إذ إنه عند ارتفاع درجات الحرارة يقوم الجسم بإفراز العرق لتبريد الجسم، وفي بعض الأحيان تحول بعض العوائق دون خروج العرق إلى خارج الجسم عبر المسامات؛ ما يؤدي بالتالي إلى ظهور الطفح الجلدي الحراري.

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تجنب الملابس الضيقة:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: أن الأطفال الرضع هم أكثر عرضة للطفح الجلدي من الكبار، والسبب صغر مسامات الجلد لديهم، أما لدى الكبار فمن الممكن أن يؤدي ارتداء الملابس الضيقة والسميكة إلى احتباس العرق داخل الجسم والتسبب بتهيج في الجلد وظهور الطفح الحراري.

تهيج وحكة وحرارة:

وأوضح الدكتور شاولي، أن هناك بعض الأعراض للطفح الحراري مثل التهيج والحكة والشعور بالحرارة في المنطقة المصابة، ولكن يفضل مراجعة الطبيب إذا كان هناك ألم شديد، أو التورم أو الاحمرار حول المنطقة المصابة، وحكة مستمرة أو حمى أو قشعريرة، إذ يصف الطبيب بعض العلاجات والكريمات.

نصائح لتفادي الطفح الجلدي:

وخلص الدكتور شاولي إلى القول؛ إنه يجب على أفراد المجتمعات في الصيف التواجد في الأماكن الباردة، وفي حالة التعرض للطفح الحراري فإنه يجب عدم حك مكان الإصابة حتى لا تحدث عدوى في أماكن أخرى، والمحافظة على المنطقة المصابة جافة، تجنب المراهم أو الكريمات التي تحافظ على رطوبة البشرة، تجنب استخدام الصابون المجفف للبشرة أو يحتوي على إصباغ، ارتداء الملابس غير المشدودة التي لا تحبس الحرارة والرطوبة.

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