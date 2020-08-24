شكرا لقرائتكم 11 سببًا وراء زيادة الوزن السريع.. إليكم الحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

يعاني معظم الناس من زيادة الوزن السريع حيث من الشائع أن يزيد الوزن مع مرور الوقت، ومع ذلك فإذا زاد وزن الشخص في وقت قصير جدًا دون وجود سبب واضح، فقد يكون ذلك علامة على وجود عامل صحي أساسي.

￼أسباب زيادة الوزن السريع

وعندما لا تكون زيادة الوزن مرتبطة بسبب صحي، فإن الأسباب الشائعة:

– الإفراط في تناول الطعام.

– الدورة الشهرية عند النساء.

– انقطاع الطمث.

– تباطؤ الأيض يمع تقدم العمر.

– قلة النشاط البدني.

– احتباس الماء بسبب الجفاف أو الملح الزائد.

– الإجهاد أو الاكتئاب أو القلق.

– قلة النوم.

الأسباب والحلول

وفيما يلي 11 سببًا محتملًا وراء اكتساب الوزن السريع والحلول لتفاديها:

1) الدواء

يمكن أن يؤدي التمثيل الغذائي للشخص أو تناول بعض الأدوية إلى زيادة الوزن بسرعة.

ويمكن أن تتسبب بعض الأدوية في زيادة الوزن بسرعة عند الأشخاص ويكتسبون أرطالًا في الشهر كأثر جانبي.

وتشمل الأدوية التي قد تجعل الأشخاص يكتسبون الوزن بسرعة بعض الأدوية التي تعالج: النوبات، السكري، ضغط الدم المرتفع، الاكتئاب والاضطرابات النفسية

ومن الضروري عدم التوقف عن تناول الدواء دون مناقشة الأمر مع الطبيب أولًا.

2) الأرق

أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن تؤثر التغيرات في دورات النوم على أنماط الأكل والمزاج، مما يتسبب في إفراط الناس في تناول الطعام.

وعثر مؤلفو دراسة 2013 أن الأشخاص المحرومين من النوم يأكلون كمية من الكربوهيدرات أكثر مما هو ضروري لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مما يؤدى إلى زيادة الوزن.

كما لوحظ في نفس الدراسة أن المشاركون فيها تناولوا سعرات حرارية أكثر بشكل عام خاصة بعد وجبة العشاء.

3) الإقلاع عن التدخين

يزداد وزن بعض الأشخاص في البداية عندما يتوقفون عن تدخين منتجات التبغ، ويعتقد الخبراء أن هذا يحدث لأن مادة «النيكوتين» تثبط الشهية ولأن أعراض الانسحاب قد تشمل الإجهاد، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وأظهرت الأبحاث أن كيلوغرامًا واحدًا هو متوسط زيادة الوزن في الشهر الأول بعد الإقلاع عن تدخين السجائر.

وتتفاوت التغيرات في الوزن نتيجة الإقلاع عن التدخين من شخص إلى آخر، ووجد البحث نفسه أن 16% من الأشخاص فقدوا الوزن في السنة الأولى من عدم التدخين، بينما زاد 13% عن 10 كيلوغرامات.

4) متلازمة تكيس المبايض

قد يجد الأشخاص المصابون بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات (PCOS) أنهم يكتسبون وزنًا بسهولة حول منطقة الخصر.

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وتتسبب متلازمة تكيس المبايض في إنتاج المبايض لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الهرمونات الجنسية الذكرية.

5) فشل القلب

زيادة الوزن السريعة أو التورم في مناطق معينة من الجسم يمكن أن يكون بسبب احتباس السوائل وقد يكون علامة على فشل القلب.

ووفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن زيادة الوزن التي تزيد عن 2 إلى 3 أرطال خلال 24 ساعة أو 5 أرطال في الأسبوع يمكن أن تكون علامة على فشل القلب.

6) مشاكل في الكلى

قد تكون الزيادة المفاجئة في الوزن أو التورم في الجسم من أعراض أمراض الكلى، مثل الفشل الكلوي أو المتلازمة الكلوية وهو تلف الكلى.

إذا كانت الكلى لا تعمل بشكل صحيح، فقد يحتفظ الجسم بالسوائل، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ولا تستطيع الكلى التالفة إزالة الفضلات والسوائل من الجسم بشكل صحيح، لذلك تتراكم هذه السوائل في الأنسجة.

وعادة ما يؤثر التورم الناتج عن مشاكل الكلى على الساقين أو الكاحلين أو القدمين.

7) تليف الكبد

قد يصاب الشخص المصاب بتليف الكبد بتورم في الكاحل. وإذا كان الناس يعانون من زيادة سريعة في الوزن وبدا البطن متضخما، فقد يشير ذلك إلى تليف الكبد.

إن «تشمّع الكبد» هو حالة يحل فيها النسيج الندبي محل الأنسجة السليمة في الكبد، ويمكن أن يتسبب في تراكم السوائل في تجويف البطن، ويسمى هذا التراكم غير الطبيعي للسوائل بالاستسقاء.

8) اضطراب الغدة الدرقية

يمكن لاضطراب الغدة الدرقية المعروف باسم قصور الغدة الدرقية أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى احتفاظ الجسم بالسوائل بسبب تأثيرات قصور الغدة الدرقية على الكلى.

9) متلازمة كوشينغ

من النادر أن يصاب الشخص بمتلازمة كوشينغ بدون محفز خارجي، تعد متلازمة كوشينغ من الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لتناول «الغلوكوكورتيكويد»، وهي أدوية يمكنها علاج حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والربو والذئبة الحمامية الجهازية.

10) ضخامة النهايات

ضخامة النهايات هي حالة هرمونية تحدث عندما تنتج الغدة النخامية الكثير من هرمون النمو، ويظهر بشكل شائع في منتصف مرحلة البلوغ.

ويتمثل العرض الرئيسي لضخامة النهايات في تضخم القدمين واليدين، إذ قد يلاحظ الناس أن أحذيتهم أو خواتمهم لم تعد مناسبة، كما قد تتضخم الشفاه واللسان والأنف لنفس السبب أيضًا.

11) سرطان المبيض

يمكن أن يكون الانتفاخ وألم الحوض غير المبرر علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

وقد تكون زيادة الوزن والانتفاخ المفاجئ أو غير المبرر علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

وفي النهاية، يجب على أي شخص يعاني من زيادة الوزن بشكل سريع وغير مبرر مراجعة الطبيب لتحديد السبب الأساسي ووضع خطة علاجية.

خطة علاجية للتخسيس

ويؤكد استشاري التغذية العلاجية الدكتور أحمد مازن لـ”متابعات الخليج 365“، أن الخطة العلاجية في حال زيادة الوزن والسمنة تعتمد على عدة نقاط وهي:

أولًا: العلاج الغذائي إذ يتم استشارة أخصائي التغذية الذي يحدد حاجة الفرد الغذائية وينصح بمعرفة كمية السعرات الحرارية التي يقدمها كل غذاء قبل تناوله وكذلك تعلم الهرم الغذائي.

أما النقطة الثانية: فهي التمارين الرياضية التي تعتبر دواءً لكل داء كونها من أهم الطرق الشائعة لحرق السعرات الحرارية والدهون وخصوصًا عند الأشخاص البدناء.

ثالثًا: العلاج السلوكي ويتضمن تغيرات في النظام الغذائي والنشاط البدني وهي من أهم العادات الصحية التي تخفض الوزن.

رابعًا: التدخلات الجراحية وهي متاحة للأشخاص الذين لا يتمكنون من إنزال الوزن بالرياضة إذ تفيدهم عمليات الجراحة ولكن هذه أيضًا تتوقف على دراسة حالة المريض ومدى إمكانية استفادته من العملية.

تحذير من الريجيمات العشوائية

وحذر الدكتور مازن أفراد المجتمع الذين يعانون من السمنة من اللجوء للحمية الغذائية القاسية عبر ريجيمات النت طمعًا في إنزال الوزن سريعًا دون الأخذ بالاعتبار احتياجات الشخص من العناصر المغذية مثل الزنك – البوتاسيوم – الحديد – الفيتامينات وغيرها من العناصر وهذه قد تساعده في إنقاص وزنه، ولكن في الاتجاه الأخر ربما يتعرض لمضاعفات أخرى.

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