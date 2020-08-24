تعليم عسير يرد على شكاوى النقل الداخلي: تمت وفقًا للنظام وإتاحة الفرص

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

رد تعليم منطقة عسير على شكوى عدد من المعلمين والمعلمات بشأن نتيجة حركة النقل الداخلي.

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وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، محمد بن مانع آل يحيى، أنه إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي، عليه فإن الإدارة تؤكد أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقًا لنظام الوزارة وتعميم تبلغ حركة النقل الخارجي الوارد من مقام الوزارة والمتضمن نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه.

وأضاف أنه في حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيًّا وفق إعداد النظام ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية، كما تضمنت الآلية الوزارية نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجيههم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.

كما نوهت إدارة تعليم عسير إلى أنها أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة أربعة أيام من تاريخ صدورها، فضلًا عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.

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