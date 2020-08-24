أمران ملكيان بتعيين الخريف رئيسا لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات والسديري نائبا لوزير التعليم للجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرين ملكيين يقضيان بتعيين بندر الخريف رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والدكتور محمد السديري نائبا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة. فيما يلي نصهما: الرقم : أ / 2 التاريخ : 4 / 1 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساس للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 388 ) بتاريخ 5 / 7 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 169 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ. أمرنا بما هو آت: أولا: يعفى الدكتور غسان الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه. ثانيا: يعين بندر الخريف رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. Advertisements سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الرقم : أ / 3 التاريخ : 4 / 1 / 1442هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساس للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 259 ) بتاريخ 16 / 7 / 1440هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. أمرنا بما هو آت : أولا : يعفى الدكتور حاتم المرزوقي نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار من منصبه. ثانيا: يعين الدكتور محمد السديري نائبا لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة. ثالثا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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