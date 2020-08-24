نظام الكتروني لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي والبيئة في المدينة

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وأكد الأمير فيصل بن سلمان أهمية أن يتيح النظام الجديد مراقبة التعديات أولا بأول ومنعها قبل إحداثها، وتقييم مدى فاعلية النظام بعد ستة أشهر من تشغيله، ومدى الاستفادة الكاملة منه في معالجة التعديات .
واطلع أمير المدينة المنورة خلال العرض المرئي عن بعد، بمشاركة نائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد الفيصل، وأمين المنطقة المهندس فهد البلهيشي على تفاصيل عمل النظام الالكتروني الذي يندرج ضمن عمل الرقابة البلدي، ويهدف إلى إنشاء بلاغ تعد الكتروني، وضبط إجراءات معالجة التعدي وتحديد المسؤوليات بدقة، وذلك بالتكامل مع جهود لجنة التعديات في إمارة منطقة المدينة المنورة، بحيث تضمن متابعة بلاغات التعدي خلال مراحله وحتى إغلاقه.
ويمكن هذا النظام الذي سبق التحضير له منذ ستة أشهر بالتعاون مع مختلف الشركاء المعنيين بهذا الملف، وتنظيم عدة ورش عمل للوصول إلى أفضل الممارسات التي تلبي متطلبات أهداف البرنامج، ومن ذلك حفظ جميع وثائق ومرفقات البلاغ وتمريره الكترونيا، بما فيها إحداثيات الموقع، وصور التوثيق الأخرى من صور ومقاطع فيديو وغيرها، ويتيح اطلاع الإدارة العليا على التقارير والمؤشرات الخاصة بالنظام وتمكينها من اتخاذ القرارات اعتمادا على بيانات وأرقام موثوقة وواقعية.
ويدعم النظام وظائف نظم المعلومات الجغرافية (خريطة التعديات) وتطويرها بشكل شهري بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للحصول على المصورات الفضائية المطلوبة.
أهداف النظام الالكتروني:
- المحافظة على الأراضي الحكومية ومنع استغلالها
- الحد من حالات الاعتداء على الأراضي الحكومية
- تسريع إجراءات البلاغات
- رصد حالات التعدي ومعالجة الآثار المترتبة عليها
- حفظ جميع وثائق ومرفقات البلاغ وتمريره الكترونيا
- يتيح اطلاع الإدارة العليا على التقارير والمؤشرات الخاصة بالنظام
- تمكينها من اتخاذ القرارات اعتمادا على بيانات وأرقام موثوقة وواقعية
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