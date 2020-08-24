شكرا لقرائتكم خبر نائب أمير مكة يناقش آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعا بحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة لمناقشة آخر مستجدات أعمال التوسعة السعودية الثالثة والعناصر المرتبطة بها.

وتخلل الاجتماع استعراض للأعمال المنجرة والجاري تنفيذها في توسعة الحرم المكي الشريف.

كما استعرض الأمير بدر بن سلطان مكونات التوسعة السعودية الثالثة، التي تهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام إلى مليون و 700 ألف مصل و 107 آلاف طائف في الساعة، وكذلك تسهيل حركة المرور عن طريق استكمال الطريق الدائري الأول.

واطلع على ما أنجز في التوسعة، ومنها تلبيس جميع الأقواس المتبقية بصحن المطاف والأنظمة المعلقة في الأسقف، كما تمت مناقشة طرق تسريع وتيرة الأعمال مع ضرورة التقيد بإجراءات السلامة ومعايير الجودة.

Advertisements

من جهة أخرى استقبل نائب أمير مكة، في مقر الإمارة بجدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مساعد شرطة المنطقة، ومديرا شرطة الطائف وجدة المعينان حديثا.

وهنأ الأمير بدر بن سلطان مساعد مدير شرطة المنطقة اللواء علي العطوي ومدير شرطة محافظة الطائف العميد عثمان اليوسف والعميد سليمان الطويرب مدير شرطة محافظة جدة بمناسبة تعيينهم، سائلا الله لهم التوفيق في مهام عملهم.

من جهتهم، عبر اللواء العطوي والعميد اليوسف والعميد الطويرب، عن شكرهم وتقديرهم لنائب أمير المنطقة، سائلين الله أن يكونوا عند حسن الظن.

أعمال استعرضها الاجتماع: