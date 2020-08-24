عقد جلسات التقاضي المرئية خارج وقت الدوام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها لاستكمال منظومة التحول الرقمي ودعم سرعة الإنجاز وجودة المخرجات، أقرت وزارة العدل الإصدار الثاني من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي الالكتروني.

وأوضحت الوزارة في الإصدار الثاني من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، أن الجلسات التي تعقد عن طريق خدمة التقاضي الالكتروني نوعان، جلسة كتابية، ويقصد بها تمكين أطراف الدعوى من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات وإيداعها، إضافة إلى توجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة والإجابة عليها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم.

ويتمثل النوع الثاني من التقاضي الالكتروني في جلسة مرئية، ويقصد بها عقد الدائرة لجلسة مرئية بالصوت والصورة في قاعات الكترونية، يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة للتقاضي الالكتروني.

وأكدت العدل أنه في حال تعذر نظر القضية عبر التقاضي الالكتروني، فيجوز للدائرة عقدها حضوريا، موضحة أن موعد «الجلسة المرئية» يكون خلال ساعات العمل، وللدائرة عقدها خارج وقت الدوام خلال أيام العمل الرسمية بما لا يتجاوز الخامسة مساء، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.

جلسات التقاضي الالكتروني نوعان:

الأول: الجلسة الكتابية

- تمكين أطراف الدعوى من الترافع الكتابي

- تبادل المذكرات وإيداعها

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- توجيه الطلبات والأسئلة من الدائرة

- الإجابة عليها كتابيا من قبل الأطراف وإرفاق مستنداتهم

الثاني: الجلسة المرئية

- عقد الدائرة الجلسة بالصوت والصورة في قاعات الكترونية

- يحضرها الأطراف عبر وسائل الاتصال المعتمدة من الوزارة

- تتم فيها مناقشة الأطراف

- استكمال إجراءات التقاضي والنطق بالحكم