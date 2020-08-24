2745 حالة تعاف جديدة من كورونا وانخفاض الحالات النشطة

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 44% من الإناث، و56% من الذكور، فيما انخفضت الحالات النشطة، لافتة إلى إجراء 58,535 فحصا مخبريا جديدا ليبلغ إجمالي الفحوصات 4,733,485 فحصا.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
308,654 إجمالي الحالات
22,075 الحالات النشطة
282,888 المتعافون
3631 الوفيات
الحالات الجديدة بحسب المدن:
84 مكة المكرمة
60 حائل
58 جدة
53 صبيا
51 المدينة المنورة
48 أبوعريش
37 الرياض
37 صامطة
37 بيش
33 جازان
29 تبوك
29 الهفوف
24 القنفذة
24 المبرز
23 الدمام
23 الظهران
21 أحد المسارحة
20 ضمد
19 الحرجة
16 نجران
16 فيفا
15 بريدة
15 قلوة
13 العيدابي
12 خميس مشيط
12 حفر الباطن
11 ينبع
11 الجبيل
11 بلجرشي
10 الخفجي
9 الطائف
9 الخبر
9 الحجرة
8 المجمعة
8 حوطة بني تميم
7 رفائع الجمش
7 تنومة
7 بقيق
7 المخواة
7 المذنب
7 البشائر
6 عرعر
6 نمرة
6 تبالة
6 الخرمة
6 الغزالة
6 خيبر
5 الأسياح
5 البرك
5 الزلفي
5 عنيزة
5 القطيف
5 الكامل
5 رياض الخبراء
5 تيماء
5 وادي الدواسر
5 ثريبان
5 بللسمر
4 الموسم
4 النبهانية
4 الدرب
4 أبها
4 مليجة
4 القريات
4 العقيق
4 النعيرية
4 الخرج
4 الريث
4 الفرشة
3 الطوال
3 خباش
3 بدر الجنوب
3 الشنان
3 الباحة
3 عفيف
3 الدلم
3 الدوادمي
3 رابغ
3 القحمة
3 سبت العلاية
3 البدع
3 عيون الجواء
3 البدائع
3 ظهران الجنوب
2 أحد رفيدة
2 سكاكا
2 بيشة
2 البجادية
2 يدمة
2 القيصومة
2 صفوى
2 الحناكية
2 مهد الذهب
2 حريملاء
2 النماص
2 ضبا
2 رفحا
2 شقراء
2 تمير
2 البكيرية
1 الشعبة
1 بطحاء
1خليص
1 عقلة الصقور
1 العارضة
1 حبونا
1 الرس
1 محايل
1 المندق
1 السليمي
1 ضرية
1 العيون
1 العويقيلة
1 تثليث
1 الليث
1 طبرجل
1 السليل
1 ليلى
1 العيص
1 مركز حدود الحديثة
1 الدرعية
1 بني حسن
1 الحرث
1 سيهات
1 وثيلان
1 رأس تنورة
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.