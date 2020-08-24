إتاحة الحذف والإضافة الكترونيا بجامعة نجران

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وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكرا للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحا آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الالكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الالكتروني، ثم المقررات المسجلة.
وأفاد العمري بأن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة الكترونيا اعتبارا من اليوم حتى السبت المقبل، مشيرا إلى حرص العمادة على إضافة المزيد من الخدمات الالكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاجها خلال مسيرته التعليمية.
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