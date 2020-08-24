شكرا لقرائتكم خبر إتاحة الحذف والإضافة الكترونيا بجامعة نجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران عن طرحها الجداول الدراسية للفصل الأول 1442هـ، من خلال البوابة الالكترونية.

وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري أن العمادة بادرت بإتاحة هذه الخدمة مبكرا للطلاب، ليتسنى لهم تعديل جداولهم الدراسية، موضحا آلية الدخول على الخدمة من خلال البوابة الالكترونية، واختيار أيقونة التسجيل الالكتروني، ثم المقررات المسجلة.

وأفاد العمري بأن العمادة ستتيح خدمة الحذف والإضافة الكترونيا اعتبارا من اليوم حتى السبت المقبل، مشيرا إلى حرص العمادة على إضافة المزيد من الخدمات الالكترونية التي تخدم الطالب، وتسهم في تسهيل العمليات الأكاديمية التي يحتاجها خلال مسيرته التعليمية.