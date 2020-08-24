20 ألف استشارة يقدمها «تعزيز الصحة النفسية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى تسهيل الحصول على الاستشارات النفسية وتخفيف آثارها على المجتمع، ولا سيما المتعلقة بفيروس كورونا ، مثل القلق العام، والتوتر، والاكتئاب، وغيرها من الاضطرابات النفسية الأخرى، قدم مركز اتصال الاستشارات النفسية وتطبيق «قريبون» التابعان للمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية 20,130 استشارة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي 2020. ويستقبل مركز اتصال الاستشارات النفسية الطلبات بجميع أنواعها على مدار 12 ساعة يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة مساء على مدار أيام الأسبوع عدا الجمعة، من خلال الرقم 920033360، ومن جميع مناطق المملكة، ولجميع فئات المجتمع، فيما يستقبل جميع الاستشارات وبأي وقت من خلال تطبيق «قريبون» سواء نصية أو صوتية، حيث يقدم الاستشارات النفسية فريق من المختصين النفسيين الذين جرى تدريبهم، إضافة إلى ذوي الخبرة في مجال الصحة النفسية وبسرية تامة.

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