تعقيم وتطهير 879 موقعا بمدن الشرقية

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واستقبلت الأمانة ممثلة بمركز البلاغات أمس 358 بلاغا، تضمنت صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وأعطال الإنارة، ومخالفات الأسواق والحدائق، والأمن والسلامة، والمباني، والاستثمار، كما استقبلت 30 بلاغا فيما يخص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية، شملت مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وعدم وجود معقمات، وعدم تطهير عربات التسوق، وازدحام داخل المنشأة، وكذلك الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.
وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية والتوعوية على جميع المنشآت المشمولة برقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنها الأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع القطاعات بالمنطقة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات تؤثر سلبا على بيئة وصحة الفرد والمجتمع بالمنطقة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).
من جولات الأمانة الرقابية:
879 موقعا طهرت باستخدام 162,524 لترا من المعقمات
8 مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية في الأسواق
5 مخالفات تكدس في الأسواق التجارية
مخالفة للتكدس في مساكن العمالة
7605 أطنان من النفايات رفعت
4218 م3 من الأنقاض والمخلفات أزيلت
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