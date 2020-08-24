تسجيل رسمي لأول حالة بالعالم تصاب بكورونا مرتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏قال باحثون في جامعة هونج كونج أمس إنهم أثبتوا إصابة رجل صيني بفيروس Covid-19 للمرة الثانية، وهي أول حالة موثقة رسميا في العالم، وذلك بحسب تصريح أستاذ علم البكتيريا الطبي المشارك بجامعة شقراء الدكتور محمد السقاف لـ«مكة».

وأضاف السقاف «بحسب دراسة باحثي جامعة هونج كونج، التي تم قبولها في مجلة الأمراض المعدية السريرية وجار نشرها، فإن الرجل وهو عامل تكنولوجيا المعلومات البالغ من العمر 33 عاما، قد تعافى من كورونا وخرج من المستشفى في أبريل.

وثبتت إصابته بالفيروس مرة أخرى بعد عودته من إسبانيا في وقت سابق من أغسطس الحالي».

وكان مسؤولو الصحة في البداية غير متأكدين مما إذا كان الرجل حاملا للفيروس من إصابته السابقة.

لكن فريق البحث في جامعة هونج كونج أشار إلى أن التسلسل الجيني أظهر أن سلالات الفيروس التي أصيب بها في أبريل للمرة الأولى ثم في أغسطس مرة أخرى كانت «مختلفة بشكل واضح». وذلك بعد عمل تحليل للتسلسل الجيني للحمض النووي لكلا السلالتين.

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وأكد الباحثون في الدراسة أن الكثيرين يعتقدون أن مرضى Covid-19 المتعافين لديهم مناعة ضد إعادة العدوى لأن معظمهم طور استجابة مصل معادلة للأجسام المضادة.

ومع ذلك، هناك دليل على أن بعض المرضى يعانون من تضاؤل ​​مستوى الأجسام المضادة بعد بضعة أشهر.

وأضافوا «تشير النتائج التي توصل لها الباحثون، إلى أن فيروس SARS-CoV-2 قد يستمر في سكان العالم كما هو الحال بالنسبة لفيروسات كورونا البشرية الشائعة الأخرى المرتبطة بالزكام، حتى لو اكتسب المرضى مناعة عبر العدوى الطبيعية».

ونبهوا إلى أنه يجب على المرضى الذين تعافوا بعد الإصابة بـCovid-19 ارتداء أقنعة والحفاظ على التباعد الاجتماعي لمنع الإصابة بالفيروس مرة أخرى.

وتابعوا «بما أن المناعة يمكن أن تكون قصيرة الأمد بعد الإصابة الطبيعية، فينبغي أيضا التفكير في التطعيم لأولئك الذين أصيبوا بكورونا وتعافوا منه».