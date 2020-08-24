تغريم مخالفي قرار تسوير المواقع الإنشائية بالجوف

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وبلغ إجمالي الغرامات على 17 مخالفا 83500 ريال خلال الفترة من 27 ذي الحجة 1440هـ إلى 20 ذي الحجة 1441هـ. وأوضح المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بالأمانة عمر الحموان, أن 142 عقارا ومبنى تحت الإنشاء ألزمت بأسوار حماية،مشددا على عدم التهاون في تطبيق الغرامات على المخالفين، وأن الفرق الرقابية تواصل جولاتها لمتابعة الالتزام بالتعليمات ورصد المخالفات، مؤكدا حرص الأمانة على سلامة المواطنين والمقيمين، والحد من التشوه البصري، بإشراف ومتابعة من أمين منطقة الجوف.
من جهة أخرى أصدرت أمانة منطقة الجوف ممثلة في المركز الإعلامي التابع للإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام التقرير الإعلامي خلال ذي الحجة الماضي، الذي يتضمن أنشطة ومنجزات الأمانة، كما يرصد التفاعل مع أنشطة وبرامج وأخبار الأمانة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
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