9 أعمال لإنجاز البنية التحتية لمسارات حافلات مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أخيرا في تنفيذ البنية التحتية من المرحلة الأولى لمشروع النقل العام (النقل بالحافلات) في العاصمة المقدسة، تضمنت البنية التحتية 9 أعمال للانتهاء من مسارات الحافلات وتوريد وتركيب مظلات لمواقف الحافلات منها إنشاء 350 ألف م2 رصف اسفلتي و30 ألف م2 أرصفة انتظار للركاب بحسب معلومات حصلت عليها «مكة». عدد الخطوط المستهدفة في خطة النقل بالحافلات الكاملة: الأولى : 12 خط محلي وسريع مخصص الثانية: 12 خط ترددي الثالثة: 136 خط مغذي المحطات المركزية تضم: . منصات تحميل وإنزال الركاب . مظلات انتظار الركاب . كل محطة ترتبط بأنظمة الحافلات وغرفة التحكم ITS أنظمة . كاميرات الأمن والمراقبة للمحطة . مكاتب خدمات المبيعات للتذاكر الخاصة . مكاتب خدمة العملاء والإرشاد . مكاتب المفقودات الخطوط المغذية للمحطات Advertisements محطة شعب عامر (المساران 4 و10) محطة جبل الكعبة (المسارات 2 – 7 – 12) محطة ريع بخش (المسار 5) محطة إبراهيم الخليل (المسار 11) أعمال البنية التحتية لمسارات الحافلات: 01إنشاء وتوريد وتركيب 450 - 500 موقف للحافلات وما يلزمها من مظلات ومقاعد ولوحات إرشادية لشبكة تمتد بطول 300 كلم. 02 تصميم وإنشاء 4 محطات نقل رئيسة حول المنطقة المركزية للمسجد الحرام بما يلزم من مظلات ومنصات تحميل وتنزيل. 03 تجهيز مسارات خاصة لحافلات النقل السريع لتوفير السرعة والأمان المطلوبين للارتقاء بالخدمة. 04 إنشاء 350.000 م2 رصف اسفلتي. 05 تصميم وإنشاء 4 محطات رئيسة للحافلات Bus Terminals في المنطقة المركزية. 06 إعادة تأهيل المرافق العامة بأعمال المشروع. 07 إنشاء 30.000 م2 أرصفة انتظار للركاب. 08 إنشاء 7 جسور مشاة مجهزة بمصاعد كهربائية وسلالم. 09 توريد وتركيب أنظمة النقل الذكية المرتبطة بمركز القيادة والتحكم المتكاملة مع الأنظمة الأخرى.

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