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أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري اليوم الاثنين أن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا، لكن الواقعة تحمل -على ما يبدو- بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال "جيفري" للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية: "من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش"، وفقا لـ"رويترز".
وذكر وزير النفط والثروة المعدنية السوري أن الانفجار الذي أصاب خط الغاز العربي، وتسبب في انقطاع الكهرباء في سوريا، ناجم عن اعتداء إرهابي.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 08:47 PM
"جيفري" قال: من شبه المؤكد أنه هجوم للتنظيم
أعلن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري اليوم الاثنين أن بلاده لا تزال تدرس الانفجار الذي وقع بخط أنابيب للغاز في سوريا، لكن الواقعة تحمل -على ما يبدو- بصمات تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقال "جيفري" للصحفيين في جنيف في مستهل محادثات ترعاها الأمم المتحدة للجنة الدستورية السورية: "من شبه المؤكد أنه هجوم لتنظيم داعش"، وفقا لـ"رويترز".
وذكر وزير النفط والثروة المعدنية السوري أن الانفجار الذي أصاب خط الغاز العربي، وتسبب في انقطاع الكهرباء في سوريا، ناجم عن اعتداء إرهابي.
، واشنطن تتهم "داعش" بتدبير انفجار خط الغاز السوري ،
المصدر : الخليج 365
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