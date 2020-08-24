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ذكر السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو أن روسيا طلبت من إثيوبيا الالتزام بمفاوضات سد النهضة. وأضاف "بوريسينكو" في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل مناشدات متكررة إلى الإثيوبيين، يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية، والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفت السفير إلى أنه من المستحيل تغيير الجغرافيا؛ ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش اليوم، وغدًا، وبعد 100 عام. ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح حسن الجوار.
وأشار إلى تفهُّم روسيا للمعنى الاستراتيجي لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، مضيفًا بأنها تعترف بحق إثيوبيا أيضًا في تطوير اقتصادها، بما في ذلك قطاع الطاقة.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 08:41 PM
دعتها إلى التوصل لاتفاق ثلاثي حول الملء والتشغيل
ذكر السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو أن روسيا طلبت من إثيوبيا الالتزام بمفاوضات سد النهضة. وأضاف "بوريسينكو" في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية بأن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أرسل مناشدات متكررة إلى الإثيوبيين، يطالبهم فيها بالالتزام بالمفاوضات الجارية، والتوصل مع مصر والسودان إلى اتفاق ثلاثي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفت السفير إلى أنه من المستحيل تغيير الجغرافيا؛ ولذلك يتعين على دول حوض النيل أن تتعايش اليوم، وغدًا، وبعد 100 عام. ومن الضروري أن تكون قادرة على حل جميع الأمور بروح حسن الجوار.
وأشار إلى تفهُّم روسيا للمعنى الاستراتيجي لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها، مضيفًا بأنها تعترف بحق إثيوبيا أيضًا في تطوير اقتصادها، بما في ذلك قطاع الطاقة.
، روسيا تطالب إثيوبيا بالالتزام بمفاوضات سد النهضة ،
المصدر : الخليج 365
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