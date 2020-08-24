، تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة ،

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كشف تعليم عسير النقاب حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي.
وأكد تعليم عسير أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقاً لنظام الوزارة وتعميم تبلبغ حركة النقل الخارجي الوارد من مقام الوزارة والمتضمن نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه.
وأشار إلى انه في حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعداد النظام، ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد بن مانع آل يحيى ان الآلية الوزارية تضمنت نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجييهم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.
ونوهت الإدارة إلى أنها أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة أربعة أيام من تاريخ صدورها، فضلاً عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.
وكان عدد من المعلمين التابعين لـ"تعليم عسير" قد تفاجؤوا بعد صدور حركة النقل الداخلي يوم الخميس الماضي بحسب شكوى تلقتها “الخليج 365” تفيد بعدم التقيُّد من شؤون المعلمين بالرغبات المدخلة في برنامج نور لبعضهم على حد قولهم.
وأكد بعضهم أنهم نقلوا نقلاً وليس ندباً إلى خارج المدن؛ وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم.
24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442 08:35 PM
أكدت أن الآلية تضمنت نقل الزائدين بالمرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة
كشف تعليم عسير النقاب حول شكوى عدد من المعلمين والمعلمات من نتيجة حركة النقل الداخلي.
وأكد تعليم عسير أن إجراءات حركة النقل الداخلي تمت وفقاً لنظام الوزارة وتعميم تبلبغ حركة النقل الخارجي الوارد من مقام الوزارة والمتضمن نقل معلمي المدارس المغلقة والمضمومة وفق الاحتياج والموازنة داخل القطاع، وذلك بترتيب جميع شرائحه.
وأشار إلى انه في حال عدم ترتيبها يتم إدراجها تلقائيا وفق إعداد النظام، ويتم التعامل مع المعلم الزائد داخل القطاع بالنقل داخله خلال العام الدراسي حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.
وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير محمد بن مانع آل يحيى ان الآلية الوزارية تضمنت نقل المعلمين الزائدين في المرحلة الابتدائية بعد تطبيق برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجيل رغباتهم وترتيب جميع شرائح القطاع مع مراعاة مرحلة المؤهل في توجييهم للمدارس، وفي حال عدم تسجيلهم للرغبات يتم توجيههم حسب الاحتياج والموازنة للمصلحة التعليمية.
ونوهت الإدارة إلى أنها أتاحت إمكانية الاعتراض على نتيجة الحركة لمدة أربعة أيام من تاريخ صدورها، فضلاً عن إمكانية الرفع بالاعتراضات من خلال القنوات الرسمية لخدمة المستفيدين.
وكان عدد من المعلمين التابعين لـ"تعليم عسير" قد تفاجؤوا بعد صدور حركة النقل الداخلي يوم الخميس الماضي بحسب شكوى تلقتها “الخليج 365” تفيد بعدم التقيُّد من شؤون المعلمين بالرغبات المدخلة في برنامج نور لبعضهم على حد قولهم.
وأكد بعضهم أنهم نقلوا نقلاً وليس ندباً إلى خارج المدن؛ وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم.
، تعليم عسير: النقل الداخلي تم وفق نظام الوزارة والاحتياج والموازنة ،
المصدر : الخليج 365
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