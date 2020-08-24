شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يتصدى لتاجر حاول الاعتداء على مسجد تاريخي في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حاول أحد التاجر في الرياض الاعتداء على مسجد تاريخي لإقامة مشروع تجاري إلا أن هذه المحاولة فشلت بفضل مواطن تصدى له.

ويرجع تاريخ المسجد لأكثر من مائة عام، وقام التاجر بحفر الأراضي المحيطة به تمهيداً لإقامة مشروعه الخاص.

وذكر المواطن،في لقاء بقناة الإخبارية، أنه تفاجئ بوجود شاحنات وآلات كبيرة تقوم بحفر الأراضي القريبة من المسجد وإلقاء مخلفات الحرف عليه.

وأكد المواطن أنه قام بتوثيق ما يحدث من تعديات، وقدمها للجهات المعنية التى سارعت بالتدخل وأوقفت التعديات.