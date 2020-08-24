شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يتصدى لتاجر حاول الاعتداء على مسجد تاريخي في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حاول أحد التاجر في الرياض الاعتداء على مسجد تاريخي لإقامة مشروع تجاري إلا أن هذه المحاولة فشلت بفضل مواطن تصدى له.
ويرجع تاريخ المسجد لأكثر من مائة عام، وقام التاجر بحفر الأراضي المحيطة به تمهيداً لإقامة مشروعه الخاص.
وذكر المواطن،في لقاء بقناة الإخبارية، أنه تفاجئ بوجود شاحنات وآلات كبيرة تقوم بحفر الأراضي القريبة من المسجد وإلقاء مخلفات الحرف عليه.
وأكد المواطن أنه قام بتوثيق ما يحدث من تعديات، وقدمها للجهات المعنية التى سارعت بالتدخل وأوقفت التعديات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. مواطن يتصدى لتاجر حاول الاعتداء على مسجد تاريخي في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.