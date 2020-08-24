شكرا لمتابعة خبر عن خطوات رفع الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على طريقة رفع الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة. أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، على طريقة رفع الإقرار الضريبي لضريبة القيمة المضافة من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة. وتتضمن الخطوات الآتي: " تسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة عبر الرابط التالي هنـــــــا ، تعبئة الإقرار الضريبي، إرسال الإقرار واستلام الفاتورة " .

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