شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "المرور" يضبط شاحنات طريق "هروب – صبيا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

تفاعل الإدارة العامة للمرور، مع مقطع الفيديو الذي يوثق مخالفات عدد من الشاحنات لمساراتها المحددة على طريق هروب – صبيا، ونشرته "صدى" اليوم الاثنين.

وأشارت إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الشاحنات المخالفة، وسيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.

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