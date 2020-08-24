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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. "المرور" يضبط شاحنات طريق "هروب – صبيا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):تفاعل الإدارة العامة للمرور، مع مقطع الفيديو الذي يوثق مخالفات عدد من الشاحنات لمساراتها المحددة على طريق هروب – صبيا، ونشرته "صدى" اليوم الاثنين.
وأشارت إلى أنه تم ضبط عدد كبير من الشاحنات المخالفة، وسيتم تطبيق المخالفات الواردة في نظام المرور.
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