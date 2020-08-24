شاهد.. أقدم جواز سفر في المملكة قبل التوحيد

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الرياض - علي القحطاني - (صدى): وثقت صورة أقدم جواز سفر تم إصداره في المملكة والذي تم إصداره قبل توحيد المملكة. وثقت صورة أقدم جواز سفر تم إصداره في المملكة والذي تم إصداره قبل توحيد المملكة. وظهر جواز السفر باسم مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها فيما جاءت جنسية صاحب الجواز نجدي. وتم إصداره عام 1345هـ الموافق 1926م، وذلك قبل إعلان توحيد السعودية بـ6 سنوات.

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