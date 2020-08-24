شكرا لمتابعة خبر عن أسباب هدم مسجد الربوع في جدة " فيديو " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قام الدكتور عبد الواحد الوكيل بتصميم مسجد الربوع بجدة منذ ما يقارب ٣٥ عاما في عهد أمين جدة الأسبق الدكتور محمد سعيد فارسي.

وصممت العديد من المساجد على هذا الطراز الإسلامى والفن المعماري، كما يحتوي على نقوش إسلامية وطريقة قديمة تساهم في روحانية كبيرة لكل من يصلي في هذا المسجد.

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وأعادت وزارة الثقافة بناء المسجد وتصميمه، بالإضافة إلي مجموعة من المناطق الأثرية ومن ضمنها جدة الأثرية لما تحتويه من مساجد تبنتها وزارة الثقافة.

وأمرت وزارة الشؤون الإسلامية بإعادة ترميمها وبنائها من أجل الحفاظ على الهوية الإسلامية والحفاظ على هذه المباني من هذا الطراز.

وترغب وزارة الشؤون الإسلامية في هدم جزئية من المسجد منذ ٣ شهور لزيادة مساحة المسجد ل٥٠٠ م٢ بدلا من ١٥٠م٢.