شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نزار باهبري: فقدان حاستي التذوق والشم يستمر لـ 3 أشهر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أكد الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، أن فقدان حاستي التذوق والشم بسبب فيروس أكد الدكتور نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، أن فقدان حاستي التذوق والشم بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، يدوم لفترة طويلة تصل إلى 3 أشهر. وكان الدكتور نزار باهبري قد أصيب بفيروس كورونا قبل نحو شهر، لكنه أعلن منذ يومين عن شفائه وعودته إلى المنزل؛ لاستكمال العلاج هناك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نزار باهبري: فقدان حاستي التذوق والشم يستمر لـ 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.