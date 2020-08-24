شكرا لمتابعة خبر عن مستشار بالموارد البشرية: «قطاعات التوطين يوجد بها مقيمين» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):قال المستشار في الموارد البشرية بندر السفير، إن المقيمين يتوجدون في القطاعات التي يتم توطينها على الرغم من القرارت الواضحة.
ولفت عبر برنامج "تم" إلى أنه حتى الأن لا توجد آلية واضحة للتعامل مع المقيمين بعد توطين القطاعات المختلفة، موضحًا أنه غير واضح موقف الدولة منهم هل يتم ترحيلهم أم توفير وظائف لهم؛ لذلك يستمرون في القطاعات.
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