حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، قد تمتد إلى الباحة.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، القصيم، الرياض، نجران، المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

ولفتت إلى أن الرياح السطحية في البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، حيث أن ارتفاع الموج من متر الى مترين.

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وأوضحت أن الرياح السطحية في الخليج العربي تكون شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر الى متر ونصف.