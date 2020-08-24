شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سلطان خلال تفقده حرس الشرف في مناسبة بوزارة الدفاع قبل 59 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت صورة نادرة ومميزة تواجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في إحدى مناسبات بوزارة الدفاع والطيران في الرياض. وثقت صورة نادرة ومميزة تواجد الأمير سلطان بن عبدالعزيز في إحدى مناسبات بوزارة الدفاع والطيران في الرياض. وظهر الأمير سلطان رحمه الله، وهو يتفقد حرس الشرف في هذه المناسبة في محرم 1383هـ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير سلطان خلال تفقده حرس الشرف في مناسبة بوزارة الدفاع قبل 59 عامًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.