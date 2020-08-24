شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تشرح مرحلتين لتوطين منافد البيع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المهندس غازي الشهراني، وكيل التوطين بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مراحل تطبيق قرار توطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية.

وأفاد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوزارة حاولت اختراق هذا القطاع عن طريق استهداف الوظائف المناسبة للخريجين سنويًا والذي يبلغ نسبتهم أكثر من 40% .

وأشار إلى أنه كان لابد من إيجاد وظائف مناسبة لهم وهي عبارة عن منافذ البيع الصغيرة في تسع أنشطة، ثم شركات التجزئة الكبيرة بعد التأكد من أخذه المهارات الأساساية للبيع والتعامل مع العملاء.

وكانت "الوزارة " قد أعلنت أن قرار التوطين سيسري على المنافذ التالية :

1- منافذ بيع القهوة والشاي.

2- منافذ بيع العسل والسكر والبهارات.

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3-منافذ بيع الخضراوات والفواكه والتمور .

4- منافذ بيع الحبوب والبذور والزهور والنباتات والمواد الزراعية .

5- منافذ بيع الكتب وأدوات القرطاسية وخدمات الطالب .

6- محلات الهدايا والكماليات والأعمال والمشغولات اليدوية والأثرية .

7- بيع الألعاب وألعاب الأطفال .

8- بيع اللحوم والأسماك والبيض والألبان والزيوت النباتية .

9- بيع مواد التنظيف والصابون والبلاستيك .