«شركة المياه»: 10 مستندات مطلوبة لتوصيل المياه والصرف الصحي

أوضحت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه يجب إرفاق نحو 10 مستندات عند التقديم لطلب توصيلة مياه جديدة أو صرف صحي.

وأكدت شركة المياه الوطنية عبر حسابها الرسمي أن المستندات المطلوبة تتضمن:

1-صورة من رخصة البناء.

2-صورة من صك الملكية.

3-في حال رهن العقار لإحدى الجهات التمويلية، يتم إرفاق تفويض من صاحب العقار المستفيد من الخدمة، يتضمن مراجعة شركة المياه الوطنية أو مقدم خدمة المياه.

4-صورة من محضر التجزئة في حال تم دمج أو تجزئة قطعة الأرض.

5-رسم توضيحي لموقع البناء وتحديد جهة الخزان ومخرج الصرف الصحي.

6-سداد طالب الخدمة لكامل المديوينات المستحقة عليه.

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7-التوقيع الورقي أو الإلكتروني على اتفاقية الخدمة.

8-صورة من حصر الورثة وشهادة الوفاة والوكيل الشرعي في حال كان العقار لأكثر من وريث.

9-صور هويات جميع ملاك العقار الموجودين بالصك.

10-صورة إثبات الشخصية كالآتي: مواطن سعودي (الهوية الوطنية)- مقيم أجنبي(هوية مقيم)-مؤسسة خاصة (السجل التجاري-(مواطن خليجي (هوية مقيم)- مستثمر أجنبي( ترخيص هيئة الاستثمار)- اتحاد الملاك (ترخيص وزارة الإسكان، وفقا لشركة المياه الوطنية.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لشركة المياه الوطنية: «لدي سكن من غير صك أحاول أقدم على المياه وللأسف اتصلت استفسر عن الطلبات خدمة العملاء لا يوجد لديهم أي إفادة للطلبات توصيلة المياه علمًا المنطقة أكثرهم مركبين عدادات المياه الجديدة».

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