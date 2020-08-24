بالفيديو.. «تعليم الشرقية» يشدد على شرط مهم عند استلام الكتب المدرسية

شدد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن الشروط الأساسية عند عملية استلام الكتب الدراسية تضمنت ارتداء الكمامة وتعقيم اليدين، مشيرًا إلى أنه تم توفير نقاط رئيسية في مداخل المدارس يتم من خلالها عملية التعقيم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية لنشرة النهار على قناة «الإخبارية» أن خطة تسليم الكتب الدراسية لنحو428 ألف طالب وطالبة في 1819 مدرسة بدأت من أمس الأحد، وفق خطوات وتدابير محددة؛ حيث تم إصدار دليل استرشادي وإرسال رسائل نصية لجميع أولياء الأمور.

وذكر «المتحدث الرسمي الشرقية أنه تم وضع جداول زمنية لجميع المراحل بحيث لا يكون هناك أي ازدحام وتحقيق مبدأ التباعد الجسدي

وعاد أكثر من نصف مليون معلم ومعلمة إلى عملهم أمس الأحد، استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد عن بُعد، وأوضحت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، خلال لقائها على قناة الإخبارية أن حضور المعلمة أو المعلمة يومًا واحدًا على الأقل إلى المدرسة، مشيرة إلى أن ذلك يتم تحديده من قِبَلِ قائدها.

Advertisements

وأشارت متحدثة التعليم، إلى أن العديد من المعلمين بدؤوا بالفعل مباشرة أعمالهم وإعداد الجداول الدراسية، مؤكدة أنه تم إنجاز 30% من الخطط الخاصة بعملية التعليم عن بُعد قبل مباشرة العمل بشكل رسمي.

وذكرت، أن المهام الموكلة للمعلمين على منصة «مدرستي» تكمن في إعداد الحصص الدراسية وتصميمها، بالإضافة إلى الأنشطة التعليمية، ورصد حضور الطلاب على المنصة بشكل يومي.

وأوضحت الشهري، أن الوزارة انتهت من عملية تدريب المشرفين على استخدام منصة «مدرستي»، لافتة إلى أنه سيتم الانتهاء من تدريب المعلمين والمعلمات خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد وصول الحسابات الخاصة بهم على المنصة لتمكينهم من الدخول عليها.