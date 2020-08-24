بالمدن والمحافظات.. آخر حصيلة رسمية لإصابات كورونا الجديدة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في مدن المملكة؛ حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات اليوم الاثنين 1175 إصابة جديدة.

وجاءت مكة المكرمة في المرتبة الأولى؛ حيث سجلت 84 إصابة جديدة، وحلّت حائل في المرتبة الثانية بـ60 حالة، فيما تم تسجيل (58 في جدة 53 في صبيا 51 في المدينة المنورة 48 في أبو عريش 37 في الرياض 37 في صامطة 37 في بيش 33 في جازان 29 في تبوك 29 في الهفوف 24 في القنفذة 24 في المبرز 23 في الدمام 23 في الظهران 21 في أحد المسارحة 20 في ضمد 19 في الحرجة 16 في نجران 16 في فيفا 15 في بريدة 15 في قلوة 13 في العيدابي 12 في خميس مشيط 12 في حفر الباطن).

وتم تسجيل (11 في ينبع 11 في الجبيل 11 في بلجرشي 10 في الخفجي 9 في الطائف 9 في الخبر 9 في الحجرة 8 في المجمعة 8 في حوطة بني تميم 7 في رفائع الجمش 7 في تنومة 7 في بقيق 7 في المخواة 7 في المذنب 7 في البشائر 6 في عرعر 6 في نمرة 6 في تبالة 6 في الخرمة 6 في الغزاله 6 في خيبر 5 في الأسياح 5 في البرك 5 في الزلفي 5 في عنيزة 5 في القطيف 5 في الكامل 5 في رياض الخبراء 5 في تيماء 5 في وادي الدواسر 5 في ثريبان 5 في بللسمر).

كما تم تسجيل (4 في الموسم 4 في النبهانية 4 في الدرب 4 في أبها 4 في مليجة 4 في القريات 4 في العقيق 4 في النعيرية 4 في الخرج 4 في الريث 4 في الفرشة 3 في الطوال 3 في خباش 3 في بدر الجنوب 3 في الشنان 3 في الباحة 3 في عفيف 3 في الدلم 3 في الدوادمي 3 في رابغ 3 في القحمة 3 في سبت العلاية 3 في البدع 3 في عيون الجواء 3 في البدائع 3 في ظهران الجنوب 2 في أحد رفيدة 2 في سكاكا 2 في بيشة 2 في البجادية 2 في يدمة 2 في القيصومة 2 في صفوى 2 في الحناكية 2 في مهد الذهب 2 في حريملاء 2 في النماص 2 في ضبا 2 في رفحا 2 في شقراء 2 في تمير 2 في البكيرية).

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أيضا، تم تسجيل (1 في الشعبة 1 في بطحاء 1 في خليص 1 في عقلة الصقور 1 في العارضة 1 في حبونا 1 في الرس 1 في محايل 1 في المندق 1 في السليمي 1 في ضرية 1 في العيون 1 في العويقيلة 1 في تثليث 1 في الليث 1 في طبرجل 1 في السليل 1 في ليلى 1 في العيص 1 في مركز حدود الحديثة 1 في الدرعية 1 في بني حسن 1 في الحرث 1 في سيهات 1 في وثيلان 1 في راس تنورة).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، تعافي 2745 شخصًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 282888 حالة، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1175 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابات إلى 308654 حالة، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691 حالة.

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وزارة الصحة: تعافي 2745 حالة جديدة من كورونا.. وتسجيل 1175 إصابة