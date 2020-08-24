«الجوازات» تجدد التذكير بموقف تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين

جددت الجوازات السعودية التذكير بموقف تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين، بعد استفسار مفاده: «عند خروج مقيم بتأشيرة خروج وعودة قبل أزمة كورونا ولم يعد، ما الإجراءات المتبعة للعودة مرة أخرى؟»؛ حيث رد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» قائلاً: «تنص التعليمات على من خرج ولم يعد بمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة».

وسمحت الجوازات السعودية بدخول المواطنين والمواطنات، وأفراد أسرهم من غير السعوديين «أزواجهن، وزوجاتهم، وأبنائهم، وبناتهم» والعمالة المنزلية المقيمة في المملكة المرافقة لهم، الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة مباشرة.

وأشارت الجوازات إلى أن هذا يأتي إنفاذاً للتوجيهات الكريمة القاضية بذلك، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة.

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وأوضحت مديرية الجوازات، أنه يتعين على المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة إلى المملكة عبر المنافذ البرية إرفاق الوثائق والمستندات التي تثبت صلة القرابة للمرافقين معهم «من غير السعوديين» للحصول على الموافقة المسبقة قبل وصولهم للمنفذ، من خلال الدخول على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية ثم «خدماتي - الخدمات العامة - الرسائل والطلبات - الجوازات ـ طلب قدوم المرافقين - اختيار أحد منافذ القدوم، الخفجي، أو الرقعي، أو البطحاء، أو جسر الملك فهد»، وذلك في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه ستتم إضافة بقية المنافذ البرية في المرحلة الثانية بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني.

وأكدت الجوازات، على ضرورة إحضار شهادة فحص «PCR - لغير السعوديين» بنتيجة سلبية من فايروس كورونا «كوفيد 19» ولا يكون قد مضى عليها أكثر من «48» ساعة.

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