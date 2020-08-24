إنفاذًا لأمر خادم الحرمين.. تسلّم الزياني وشاحَ الملك عبدالعزيز

تقديرًا لجهوده خلال تولّيه منصب أمين مجلس التعاون..

إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين؛ سلَّمَ وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، الدكتور الزياني وشاح الملك عبدالعزيز من الدرجة الثانية، تقديرًا للجهود التي بذلها إبان توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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