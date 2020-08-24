وزارة الصحة تكشف أرقام التعافي الجديدة من كورونا بالمدن والمحافظات

تصدرت جدة قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 399 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 282888 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وجاءت الرياض في المرتبة الثانية بـ374 حالة شفاء فيما تم تعافي (178 في المدينة المنورة و171 في الدمام و131 في الهفوف، 107 في مكة المكرمة، 95 في الخبر، 76 في ينبع و70 في حائل و67 في المبرز و52 في جازان، 48 في الطائف، 45 في بيش، 43 في تبوك، 41 في أبو عريش، 34 في خميس مشيط، 28 في الجبيل و25 في حفر الباطن و24 في بريدة، 24 في القطيف، 22 في سبت العلاية، 22 في وادي الدواسر، 21 في بقيق).

وتعافى (20 في أبها، 20 في الخرج، 18 في الظهران، 18 في صامطة، 17 في بيشة، 17 في راس تنورة، 16 في عنيزة، 16 في عيون الجواء، 16 في أحد المسارحة، 15 في الحرجة 14 في الرس 14 في صفوى، 14 في السليل، 13 في العيدابي، 13 في سراة عبيدة، 12 في نجران، 12 في مليجة، 11 في صبيا، 10 في المجمعة، 10 في رياض الخبراء، 10 في الخفجي).

كما تعافى (9 في الريث، 8 في الشعبة، 8 في القوز 8 في تثليث، 8 في أملج 8 في البكيرية 7 في بدر الجنوب، 7 في عرعر، 7 في الزلفي 7 في ضرما 7 في حوطة بني تميم، 6 في النبهانية، 6 في تبالة، 6 في الشملي، 6 في قصيباء، 6 في خيبر 6 في العلا 6 في المذنب، 6 في الحمنة، 6 في الجفر، 5 في الدائر، 5 في ضرية، 5 في العويقيلة، 5 في رفحا، 5 في قرية العليا، 5 في ساجر، 5 في بللسمر، 5 في البشائر).

أيضا، تعافى (4 في أحد رفيدة 4 في عفيف 4 في الدوادمي 4 في البدائع 4 في الأرطاوية 4 في العيون 4 في القنفذة 4في الليث 4 في ضبا، 4 في شقراء 4 في العيص 4 في المظيلف 4 في الدرعية 4 في فيفا 4 في رجال المع 4 في ثريبان 4 في الفرشة 3 في الطوال 3 في عريعرة 3 في الرويضة 3 في الدرب 3 في وادي بن هشبل 3 في الدلم 3 في نمرة 3 في الحناكية 3 في شرورة 3 في ظهران الجنوب 3 في النماص 3 في تمير 3 في النعيرية).

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في حين تعافى(2 في بطحاء 2 في القوارة 2 في بارق 2 في رابغ 2 في رنية 2 في القريات 2 في القيصومة 2 في مهد الذهب 2 في حريملاء 2 في المجاردة 2 في تربة 2 في الوجه 2 في تيماء 2 في المزاحمية 2 في السحن).

كذلك تعافى (1 في الأسياح 1 في خليص 1 في الموسم 1 في الرين 1 في فرسان 1 في الشنان 1 في حوطة سدير 1 في البرك 1 في الباحة 1 في المحاني 1 في طريف 1 في الخرمة 1 في البجادية 1 في الغاط 1 في ثادق 1 في طبرجل 1 في بقعاء 1 في ليلى 1 في رماح 1 في مرات 1 في سلوى 1 في ضمد 1 في الحجرة 1 في ميسان 1 في أضم 1 في الصفيري 1 في وثيلان).

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن تعافي 2745 شخصًا من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى 282888 حالة، وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1175 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الإصابات إلى 308654 حالة، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3691 حالة.

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