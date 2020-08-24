تنظم جامعة حائل، ممثلةً في عمادة السنة التحضيرية، اللقاء التعريفي الإرشادي، الذي يُقام للمرة الأولى عبر الاتصال المرئي مع الطلبة من خلال منصة ‪ZOOM‬، والتي تستضيف نحو 7 آلاف طالب وطالبة في المنصة، يمثلون المقبولين في السنة التحضيرية بالمسارات الهندسية والصحية والإنسانية، ضمن الأسبوع الإرشادي للعام الجامعي 1442هـ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم رئيس الجامعة. وبدأت فعاليات الأسبوع الإرشادي، ‪اليوم الإثنين عند الساعة 10:00 صباحًا‬، للطالبات في المسارين الصحي والإنساني، بكلمة ألقتها وكيلة عمادة السنة التحضيرية الدكتورة سحر البصيلي، بعد ذلك ألقت عميدة شؤون المكتبات الدكتورة ذهب الشمري- نيابة عن وكيلة عمادة شؤون الطلاب بشطر الطالبات- كلمة أوضحت من خلالها الخدمات المقدمة من العمادة، ومن أهمها الخدمات الطلابية الإلكترونية، كاستخراج تعريف طالبة، والكشف الطبي، والعذر الأكاديمي، وخدمات إدارة التوجيه والإرشاد، ومكتب عون الطلابي، ووحدة الأنشطة الطلابية. ثم استعرضت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة أروى الفايز، الحالات الأكاديمية للطلبة، مثل الانقطاع والاعتذار والحرمان، كما أوضحت الخدمات المقدمة من العمادة كالتحويل الداخلي والخارجي وشروط التأجيل والطالب الزائر. كما سيُعقد اللقاء للطلاب في المسارين الصحي والإنساني، ‪اليوم الإثنين عند الساعة 05:00 مساءً‬، ويشمل اللقاء مع الطلبة المستجدين للدكتور بدر الحربي عميد السنة التحضيرية، الذي سيُقدم شرحًا عن نظام ومتطلبات السنة التحضيرية، وأهمية حضور اللقاءات الخاصة بالتوجيه والإرشاد، كما سيتحدث الدكتور الحربي حول السنة التحضيرية، وأهميتها في إعداد الطلبة وإكسابهم المهارات العلمية واللغوية والتقنية والاتصال، بما يكفل لهم التفوق والتميّز في مسيرتهم الأكاديمية بالجامعة، كما سيُشارك الدكتور الأدهم اللويش عميد القبول والتسجيل، الذي سيبيِّن أهمية السنة التحضيرية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف طالب بالسنة التحضيرية بجامعة حائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.