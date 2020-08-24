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ضباء تستقبل أولى سفن الكروز السياحية

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استقبل ميناء ضباء أولى سفن (الكروز) السياحية القادمة إلى موانئ المملكة عبر السفينة «سيلفر سبيريت» لغرض التزود بالوقود واستكمال إجراءات دخولها للمشاركة في البرنامج السياحي الخاص بالرحلات المحلية للسفن السياحية «أبحر في الصيف» وذلك ضمن فعاليات موسم صيف (تنفس) هذا العام.

وسينطلق تشغيل الرحلات السياحية ابتداء من ميناء الملك عبدالله بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، مرورا بميناء ينبع التجاري ومنه إلى جزيرة سندالا بمنطقة نيوم، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات البحرية المتطورة والتشغيلية العالية.

وعملت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» على تسخير جميع الخدمات اللوجستية والكفاءات التشغيلية في موانئ المملكة بما في ذلك ميناء ضباء لتقديم أفضل وأعلى مستوى من الخدمة، وسط تضافر جهود جميع الكوادر البشرية بالموانئ والقطاعات الحكومية العاملة بها، مما يضمن الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المتميز لموانئ المملكة على ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي.


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