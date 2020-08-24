السعودية اليوم / السديري يشكر القيادة على الثقة الغالية بتعيينه نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار



الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

رفع معالي الدكتور محمد بن أحمد السديري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، كما قّدّم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته وجهوده في تطوير القطاع الجامعي.

وقال معاليه: "إن هذا التكليف يُحمّلنا مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن وقيادته، والعمل على تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته وفق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية هذا الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان وإعداده لمستقبل هذا الوطن، ودعم مجالات البحث والابتكار لإبراز مكانة المملكة، وتنافسيتها العالمية.

وأشار السديري إلى أن الدعم السخي الذي يجده التعليم الجامعي ومنسوبوه من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- محفّز على العمل لتحقيق التطلعات خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بجهود ومتابعة معالي وزير التعليم لتطوير المنظومة الجامعية، بما ينسجم مع دعم واهتمام القيادة، والمساهمة في مشروع التنمية المستدامة للوطن.

وأكد معاليه أن مؤسسات التعليم الجامعي أثبتت كفاءتها وقدرتها على خدمة المجتمع، وتفاعلها المستمر مع احتياجاته، كما أسهمت في استثمار إمكاناتها للتعامل مع الظروف كافة لضمان سير العملية التعليمية، ومن ذلك ما تحقق من منجزات خلال جائحة

// انتهى //

19:55ت م

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الرياض 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واسرفع معالي الدكتور محمد بن أحمد السديري الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، كما قّدّم شكره لمعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على ثقته وجهوده في تطوير القطاع الجامعي.وقال معاليه: "إن هذا التكليف يُحمّلنا مسؤولية كبيرة لخدمة الوطن وقيادته، والعمل على تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع وتنميته وفق رؤية المملكة 2030، مؤكداً أهمية هذا الدور المحوري للجامعات في بناء الإنسان وإعداده لمستقبل هذا الوطن، ودعم مجالات البحث والابتكار لإبراز مكانة المملكة، وتنافسيتها العالمية.وأشار السديري إلى أن الدعم السخي الذي يجده التعليم الجامعي ومنسوبوه من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- محفّز على العمل لتحقيق التطلعات خلال المرحلة المقبلة، مشيداً بجهود ومتابعة معالي وزير التعليم لتطوير المنظومة الجامعية، بما ينسجم مع دعم واهتمام القيادة، والمساهمة في مشروع التنمية المستدامة للوطن.وأكد معاليه أن مؤسسات التعليم الجامعي أثبتت كفاءتها وقدرتها على خدمة المجتمع، وتفاعلها المستمر مع احتياجاته، كما أسهمت في استثمار إمكاناتها للتعامل مع الظروف كافة لضمان سير العملية التعليمية، ومن ذلك ما تحقق من منجزات خلال جائحة كورونا ، منوهاً بدور قيادات الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بها في دعم مسيرة الوطن وتنميته، والمساهمة في تحقيق رؤيته الطموحة؛ سائلاً الله له العون والتوفيق لخدمة وطنه وقيادته على أكمل وجه.// انتهى //19:55ت م0193

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