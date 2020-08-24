السعودية اليوم / أكثر من 422059 مستفيداً من خدمات مستشفى النور بالعاصمة المقدسة خلال العام الماضي



مكة المكرمة 5 محرم ١٤٤٢هٰـ الموافق24 أغسطس ٢٠٢٠م واس

استقبل مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة أكثر من 422059 مراجعاً خلال العام الماضي.

وتنوعت الخدمات الطبية التي يقدمها ما بين عيادات وطوارئ ومركز الأسنان ومركز السكر ومركز التأهيل ومركز القلب ومركز الكلى وضغط الدم ومركز العيون والغسيل الكلوي.

وأوضح مدير المستشفى الدكتور وائل بن حسين الميمني ، أن المستشفى يعد الأكثر استقبالاً للحالات بمكة المكرمة نظرا لتنوع تخصصاته وخدماته على مستوى مستشفيات المنطقة، لافتاً النظر إلى أن المستشفى خصص كمركز لاستقبال حالات

وبين الدكتور الميمني أن العيادات الافتراضية فُعلت وبلغ عدد الحالات فيها (15605 )، إضافة إلى المشورة الدوائية التي بلغ عددها (299 ) مشورة، وخدمة توصيل الأدوية التي بلغ عددها (5010 ) وصفات دوائية .

وأفاد أن عدد الحالات التي راجعت قسم العيادات 103743حالة، وعدد الحالات بقسم الطوارئ 139973 حالة، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 161587 ، بينما بلغ إجمالي العمليات 6535 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 466460عينة ، كما بلغت عدد الوصفات الصيدلانية 308457 وصفة .

وأكد الدكتور وائل الميمني أن المستشفى يتميز بتوفر الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة الطبية الحديثة في جميع الأقسام مشيراً إلى أن المستشفى يتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي0

// انتهى //

19:47ت م

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مكة المكرمة 5 محرم ١٤٤٢هٰـ الموافق24 أغسطس ٢٠٢٠م واساستقبل مستشفى النور التخصصي بالعاصمة المقدسة أكثر من 422059 مراجعاً خلال العام الماضي.وتنوعت الخدمات الطبية التي يقدمها ما بين عيادات وطوارئ ومركز الأسنان ومركز السكر ومركز التأهيل ومركز القلب ومركز الكلى وضغط الدم ومركز العيون والغسيل الكلوي.وأوضح مدير المستشفى الدكتور وائل بن حسين الميمني ، أن المستشفى يعد الأكثر استقبالاً للحالات بمكة المكرمة نظرا لتنوع تخصصاته وخدماته على مستوى مستشفيات المنطقة، لافتاً النظر إلى أن المستشفى خصص كمركز لاستقبال حالات كورونا منذ بداية الجائحة وتماشياً مع الاحترازات اللازمة وتوجيهات وزارة الصحة .وبين الدكتور الميمني أن العيادات الافتراضية فُعلت وبلغ عدد الحالات فيها (15605 )، إضافة إلى المشورة الدوائية التي بلغ عددها (299 ) مشورة، وخدمة توصيل الأدوية التي بلغ عددها (5010 ) وصفات دوائية .وأفاد أن عدد الحالات التي راجعت قسم العيادات 103743حالة، وعدد الحالات بقسم الطوارئ 139973 حالة، كما بلغ عدد الحالات بقسم الأشعة 161587 ، بينما بلغ إجمالي العمليات 6535 عملية، وإجمالي عدد العينات المخبرية 466460عينة ، كما بلغت عدد الوصفات الصيدلانية 308457 وصفة .وأكد الدكتور وائل الميمني أن المستشفى يتميز بتوفر الكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة الطبية الحديثة في جميع الأقسام مشيراً إلى أن المستشفى يتبع نظام فرز حالات الطوارئ وتقسيمها بأسلوب ومبدأ علمي، ووفق معايير طبية معينة لسرعة تنظيم العمل الإسعافي0// انتهى //19:47ت م0191

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