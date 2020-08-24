السعودية اليوم / طائرتا نقل عسكريتان تتوجهان إلى بيروت في إطار رحلات الجسر الجوي المصري لمساعدة لبنان



القاهرة 05 محرم 1442 هـ الموافق 24 أغسطس 2020 م واس

توجهت طائرتا نقل عسكري مصريتان إلى لبنان في تاسع رحلات الجسر الجوي المصري لتقديم الدعم للشعب اللبناني لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت.

وقال المتحدث العسكري المصري عميد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم، إن الطائرتين حملتا كميات كبيرة من المساعدات الغذائية أعدت بمشاركة بنك الطعام المصري، لتقديم الدعم للشعب اللبناني حتى يتجاوز المحنة الحالية عقب انفجار مرفأ بيروت.

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19:30ت م

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